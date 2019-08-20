Gemi kaptanı Aybike'den iş adamına gizli görüntülü şantaj!

35 yaşındaki Aybike Alev Yanar, gemi kaptanıydı. 20 yaşında kaptan olup, "Türkiye'nin en genç kadın kaptanı" unvanını alan Yanar, geçtiğimiz aylarda Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar'ın yatında çalışmaya başladı.

İddiaya göre, kaptan ile iş adamı arasında gönül ilişkisi başladı. Bir süre sonra Akpınar, kaptan Yanar'la olan ilişkisini sonlandırmak istedi. Yine iddiaya göre sevgilisinden ayrılmak istemeyen Yanar, gizlice çektiği görüntülerle iş adamına şantaj yaptı. Bu yolla Akpınar'ın bir şirketini ele geçirerek yüklü miktarda para aldı. Şantajların ardı arkası kesilmeyince Kıbrıslı iş adamı şikâyetçi oldu.

Yanar hakkında 7 yıla kadar hapis istendi.

SABAH