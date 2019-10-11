Geminin halatı kaptanı öldürdü

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 1999 yılında emekli olduktan sonra özel sektörde kaptan olarak çalışan Muharrem Çimen, M/V Yalıköy kuru yük gemisinin ikinci kaptanıydı. İskenderun limanından yüklediği rulo sacı İspanya’nın Sagunto Limanı’na götüren 95 metre uzunluğundaki 4 bin 600 tonluk gemi, limana yanaşma manevrası yaparken bağlandığı halat koptu. Manevrayı yöneten kaptan Muharrem Çimen büyük hızla gelen halatın başına çarpması sonucu hayatını kaybetti.

2 çocuk 2 torun sahibi olan Çimen’in Gölcük’te yaşayan ailesi olayı duyar duymaz büyük şok yaşarken, cenazenin gelmesi için çabalıyor. Milliyet’e konuşan kaptanın eşi Türkan Çimen, “Gerçek bir deniz insanı, harika bir aile babasıydı. Ekonomik sorunumuz yoktu sadece sevdiği için denizlerdeydi. Artık bırakacağını söylediği günlerde kaybettik O’nu. Çok tecrübeli bir kaptandı. Bu halat nasıl koptu ve çarptı bilemiyorum. Başında bareti olan ve tüm güvenlik önlemlerini uyguladığı sırada olmuş” dedi.