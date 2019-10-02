MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemSon dakika | Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı makam odasında rehin alındı!
02.10.2019 - 16:45 | | İHA\DHA

Son dakika | Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı makam odasında rehin alındı!

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Şentürk, silahlı saldırgan tarafından rehin alındı. O esnada makamında bulunan Belediye Başkanı Uğur Sertaslan yardımcısının kapısını kırıp içeri girdi ve yardımcısını kurtardı.

Son dakika | Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı makam odasında rehin alındı!
Makam odasında rehin alındı! Belediye başkanı kapıyı kırıp kurtardı
Makam odasında rehin alındı! Belediye başkanı kapıyı kırıp kurtardı
Makam odasında rehin alındı! Belediye başkanı kapıyı kırıp kurtardı
Haberin Tüm Fotoğrafları

Alınan bilgiye göre, Gemlik'te daha önceden suç kaydı bulunan Sinan B. saat 16.00 sıralarında silahla imar ve inşaat işlerinden sorumlu Zeynep Serintürk'ün odasına girerek silahla rehin aldı.

Odada bağırarak taleplerinin olduğunu söyleyen Sinan B., polis tarafından 1 saat ikna edilmeye çalışıldı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Belediye binası tedbir amaçlı boşaltıldı.

BAŞKAN KAPIYI KIRDI, ZANLIYI ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Durumdan haberi olan CHP'li Belediye Başkanı Uğur Sertaslan kapıyı kırarak içeri girdiğinde zanlıyı etkisiz hale getirdi. Olay yerine ise çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisler de zanlıyı kısa sürede gözaltına aldılar. 

Belediyede yaşanan panik sebebiyle fenalaşan 3 çalışan için ambulans çağrıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, zanlının belediye binasına silahla nasıl girdiği, amacının ne olduğu ise araştırılıyor.

Ağaca asılı cesedi bulunan Mutlu, toprağa verildiZonguldak’tan sosyal medyada tanıştığı kızla buluşmak için 11 Ağustos’ta İzmir’e giden ve 48 gün sonra Çeşme ilçesinde ağaca asılı cesedi bulunan Mutlu Kıyar(23), memleketi Kozlu ilçesine bağlı Kızılcakese köyünde gözyaşları içinde toprağa verildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Mutlu Kıyar’ın ölümündeki sır perdesine ilişkin, bir alışveriş merkezinden ip aldığı tespit edilen Mutlu Kıyar’ı ölüme götüren nedenlerin ortaya çıkarılması için soruşturmasını sürdürdüğü belirtti.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Cani kocanın cezası belli oldu!

Cani kocanın cezası belli oldu!

İstanbul'da en son artçı deprem ne zaman oldu? Deprem oldu mu?

İstanbul'da en son artçı deprem ne zaman oldu? Deprem oldu mu?

Polisi karşısında görünce 2. kattan atladı!

Polisi karşısında görünce 2. kattan atladı!

Çukur 71. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Aliço kimle şifreli konuştu?

Çukur 71. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Aliço kimle şifreli konuştu?

Sıradaki Haber