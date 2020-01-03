Genç avukatlar cübbe giydi

Meslek kurallarına özenle uyun çünkü avukatlık bir yaşam biçimidir. Avukatlık, hak edilesi bir meslek. Erdem, dürüstlük, doğruluk, vicdan gerektirir” dedi. Genç avukatlara önerilerde de bulunan Durakoğlu, “37 yıl önce mezun olan bir avukat olarak, size yalvarıyorum, biz size bağımız bir yargı teslim edemedik, siz yargı bağımsızlığını savunun ve gelecek nesillere, yargı bağımsızlığı onurunu yaşatın. Yargı bağımsız değilse çok şey yoktur. Yargı Cumhuriyet’in onurudur. Hukukun siyasetle alakası yok. Benim istediğim hukuken üstün olması. Avukatların sesi kesilirse milletin de sesi kesilir” diye konuştu.

Yeni yılın ilk ruhsat töreninde avukatlara, ruhsatlarını Başkan Durakoğlu ve İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Nazan Moroğlu verirken cübbelerini, genç avukatların meslek büyükleri ve avukat yakınları giydirdi. Umur Güçlü’nün cübbesini ise Esin Avukatlık Ortaklığı’ndan Muhsin Keskin giydirdi.