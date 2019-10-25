Genç doktor suçüstü basıldı! Sosyal medyadan buluyordu... İfadesi şoke etti!

Aydın'da Nazilli Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görevli doktor Elif Ç. (35), aracında dünyanın en tehlikeli uyuşturucusu olarak tabir edilen piyasa değeri 60 bin liralık 71 gram metamfetamin, uyuşturucuyu tartmak için hassas terazi, 2 adet silah ve 18 adet fişekle yakalandı. Narkotik ekiplerinin 3 aydır takip ettiği Ç., suçlamaları inkar etmesine rağmen, çıkarıldığı mahkemede 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan yargılanacak.

ÜÇ AYDIR TAKİP EDILIYORDU

Nazilli Devlet Hastanesi'nde üç yıldır pratisyen hekim olan bir çocuk annesi Elif Ç., uyuşturucu sattığı iddiasıyla Aydın Narkotik Şube ekiplerince takibe alındı. Üç aydır telefonları dinlenen Ç. için narkotik ekipleri dün düğmeye bastı. Doktor Ç. aracıyla, çocuğunun bakıcısı olduğu öğrenilen K.D. ile sevgilisi S.D. de 09 NF 004 plakalı araç ile Nazilli'den Aydın'a yola çıktılar. Aydın Narkotik Timleri, Efeler ilçesi Umurlu mahallesinde aracın önünü kesti. Narkotik köpekleriyle arama yapan polisler, Ç.'nin aracında 71 gram metamfetamin adı verilen uyuşturucu ile bunu tartmada kullanılan hassas teraziyi buldu. Diğer araçta ise 2 silah ve 18 fişek ele geçirildi.

'SADECE KULLANIYORUM'

Emniyete getirilen doktor, bakıcı ve sevgilisi, suçlamaları kabul etmedi. Doktor Ç., uyuşturucuyu psikolojik sorunları olduğu için kullandığını söyledi. Bakıcı K.D. ile sevgilisi ise uyuşturucudan haberleri olmadığını iddia etti. Çıkarıldıkları mahkemede Dr. Elif Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Uyuşturucu satmaktan yargılanacak doktorun, metamfetamini sosyal medya üzerinden de pazarladığı ortaya çıktı. Van'da görev yaptığı dönemde uyuşturucuya geçit vermeyen Aydın Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Narkotik Şube ekibini başarısından dolayı kutladı.

Metafetamin yada diğer adıyla MET, güçlü bağımlılık yapan yasadışı bir uyuşturucudur. Ülkemizde de kullanımı giderek artan metamfetamin, mutluluk durumunu etkileyen hormonlardan biri olan dopamin salgılanmasını artırır. Uzun süreli MET kullanımı ölümcül sağlık sorunlarına neden olabilir. (Yeniasır)