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30.10.2019 - 10:57 | | İHA

Kadere bak! Genç futbolcunun hayatını kaybettiği yerde...

Adana'nın Ceyhan ilçesinde amatör futbolcu, hemzemin geçitte yürüdüğü sırada cep telefonuyla konuşurken trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Sedat Damar'ın daha önce hayatını kaybettiği tren istasyonununda fotoğraf çektirdiği ortaya çıktı.

Kadere bak! Genç futbolcunun hayatını kaybettiği yerde...

Alınan bilgiye göre, kaza Serap Aktaş Koşuyolu üzerinde bulunan hemzemin geçitte meydana geldi.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinden çıkarak yaya olarak yürüyen 1. Amatör Futbol takımı Ceyhan Doğanspor’un futbolcusu Sedat Damar (25), hemzemin geçitten karşı tarafa geçmek isterken Mersin-İskenderun seferini yapan 62684 sefer sayılı yolcu trenin çarpması sonucu yaklaşık 50 metre sürüklendi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Damar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çevredeki vatandaşların tanık olduğu olayda genç futbolcunun telefonla konuştuğu ve treni fark etmediği iddia edildi. Sedat Damar'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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