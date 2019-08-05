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05.08.2019 - 09:46| İHA

Genç hemşirenin feci sonu!

Yalova’nın Kaytazdere beldesinde, Subaşı Belediyesi evde sağlık hizmeti aracı ile özel bir servis otobüsü çarpıştı. Kazada 19 yaşındaki hemşire hayatını kaybetti.

Genç hemşirenin feci sonu!

Edinilen bilgiye göre, Subaşı Belediyesine ait Sedef Çetin idaresindeki 16-NCP-20 plakalı evde sağlık hizmeti aracı ile G.T. sevk ve idaresindeki 41-JC-210 plakalı özel bir servis otobüsü akşam saatlerinde Karamürselbey Eğitim Merkez Komutanlığı önünde çarpıştı. Kazada otomobil takla atarak ters döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil içerisinde sıkışan iki kişi Altınova Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Ancak, meydana gelen kazada Kaytazdere'de ikamet eden ve Subaşı Belediyesi evde sağlık hizmetlerinde görevli 19 yaşındaki hemşire Sedef Çetin, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazada otomobilde bulunan N.G. ise yaralandı. Yaralı, Yalova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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