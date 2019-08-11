Genç hemşirenin feci sonu!

Olay, sabah saatlerinde, Bornova ilçesinde meydana geldi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesi'nde hemşire olan Meral C.'nin işe gelmemesi üzerine arkadaşları telefonla aradı. Meral C.,'ye ulaşamayan arkadaşları meraklanarak ailesi ile bağlantı kurdu. Ailesinin de Meral C.'den haber alamaması üzerine meslektaşları durumu polise bildirdi. Meral C.'nin yalnız yaşadığı evine giden polis ekipleri kapıyı çaldı, ancak açan olmadı.

Polis ekipleri kapıyı kırarak girdikleri evde Meral C.'nin hareketsiz halde yattığını gördü. Yapılan kontrolde hemşirenin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede Meral C.'nin koluna sıvı enjekte ederek yaşamına son verdiği belirlendi. Evde yapılan aramada ise Meral C.'nin intihar mektubu bulundu. Hemşirenin dış görünüşünü beğenmediğini ve bu nedenle psikolojisinin etkilediğini yazdığı bildirildi.

Meral C.'nin cansız bedeni incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Acı haberi alan Meral C.'nin yakınları ise yasa boğuldu.