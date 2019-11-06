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06.11.2019 - 08:54 |

Genç kaptana kötü haber!

Bir süre gönül ilişkisi yaşadığı Kıbrıslı iş adamına tehdit ve hakarette bulunduğu öne sürülen Yanar hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Genç kaptana kötü haber!

Sabah gazetesinden Ali Oktay'ın haberine göre, Türkiye'nın ilk kadın kaptanı 35 yaşındaki Aybike Alev Yanar hakkında 6 yıl hapis cezası talep edildi. Genç kadın kaptanın, bir süre gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilen Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Yönetim Kurulu Başkanı Kıbrıslı iş adamı Serhat Akpınar'a (55) tehdit, hakaret ve şantajda bulunduğu öne sürüldü.

İKİSİ DE ZORLA GETİRİLECEK

İddianameye göre Yanar, iki yıldır Serhat Akpınar'a ayrılığı kabul edemediği ve ayrılmak istemediği için tehdit, hakaret ve şantaj içerikli mesajlar gönderdi. Müşteki Serhat Akpınar ifadesinde kendisini tehdit ederek para isteyen ve hakaret eden şüpheliden şikâyetçi olduğunu anlattı. Aybike Alev Yanar da mesajları kendisinin gönderdiğini kabul ettiği belirtildi. Savcılık, şüpheli Yanar'ın tehdit, hakaret ve şantaj suçlarından 1 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılmasını istedi. Davanın geçen hafta görülen ilk duruşmasına sadece taraf avukatları katıldı. Sanık Aybike Alev Yanar'ın avukatı, müvekkilini gelecek duruşma hazır edeceğini söyledi.

Mahkeme duruşmaya katılmayan müşteki Serhat Akpınar ile şüpheli Aybike Alev Yanar'ın bir dahaki duruşmaya polis zoruyla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. Daha önce 3 günlük zorlama hapsine karar verildiği halde ikinci defa 3 günlük zorlama hapsi ile tam 5 kez uzaklaştırma kararı verilen Yanar'ın son iki yılda gönderdiği mesajlarda müşteki Akpınar'dan şantajla 300 bin dolar para istediği öne sürüldü.

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