Genç kız 'platonik aşk' dehşetini böyle anlattı: 'Sanki yakalasa her şeyi yapacak gibiydi'

Olay 13 Ekim 2018'de Erzurum'un Aziziye ilçesi Dadaşkent mahallesinde özel bir markette meydana gelmişti. Murat Y. isimli şahıs çalıştığı marketteki iş arkadaşı Canısı T.ye arkadaşlık teklif etti. İddiaya göre genç kıza cep telefonundan mesajlar göndermeye başladı. Murat Y., markette de genç kızı rahatsız edince market müdürü tarafından önce işten uzaklaştırıldı, ardından işten çıkarıldı. Olay günü markete bıçakla gelen Murat Y., manav reyonu önünde bekleyen Canısı T.'ye saldırdı. Genç kızı bıçaklamaya başlayan Murat Y., kaçmaması için Canısı T.'yi kolundan tuttu. Genç kız sol göğsü ve sırtından olmak üzere üç bıçak darbesi aldı. Yaşanan saldırıda market çalışanları, Murat Y.'ı etkisiz hale getirip elindeki bıçağı aldı.

Murat Y. hakkında Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekimliği tarafından hazırlanan rapora yer verildi. Raporda, sanığın cezai ehliyetinin bulunduğu ancak tam olmadığı yer aldı. Bunun üzerine Canısı T. şahsın serbest kalmasından korktuğu için sosyal medyadan kampanya başlatarak destek istedi. Yarın Erzurum Adliyesinde görülecek olan davada sanığın serbest kalmasından korkan Canısı T. geçtiğimiz günlerde 5 sayfalık bir yazı yayınladı.

Canısı T. yayınladığı yazıda olay günü Murat Y.’nin ailesinin kendi ailesini arayarak “ Senin kızın yüzünden benim oğlum ceza çekemez parası neyse verelim” dediklerini iddia etti.

Murat Y.’nin serbest kalması halinde kendisinin şehrini ve ismini değiştirmek zorunda kalacağını ifade eden Canısı T. yazısının son kısmında “ Ben adımı çok seviyorum değiştirmek istemiyorum. Ben Erzurum'u çok seviyorum gitmek istemiyorum” dedi.

Canısı T.’nin yayınladığı mesajın ardından sosyal medyadan destek ise çığ gibi büyüdü. Birçok sosyal medya kullanıcısı “Perşembe günü Erzurum Adliyesinde olacağız” diyerek genç kıza destek vereceklerini belirtti.