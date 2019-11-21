MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriGenç kız şoke etti! Bir anda...
21.11.2019 - 09:23 | | DHA

Genç kız şoke etti! Bir anda...

Bursa'nın Mudanya ilçesinde sevgilisinden ayrıldığı için bunalıma girip, yaklaşık 50 metrelik uçurumdan denize atlayan Aylin T. (21), ağır yaralı olarak kurtarıldı. Aylin T.'nin intihar girişiminde bulunduğu anlar, mobese kamerasına yansıdı.

Genç kız şoke etti! Bir anda...
Genç kız şoke etti! Bir anda...
Genç kız şoke etti! Bir anda...
Genç kız şoke etti! Bir anda...
Haberin Tüm Fotoğrafları

​Olay, dün öğle saatlerinde Mudanya ilçesi Yıldıztepe mevkisinde meydana geldi. Bir süre önce sevgilisinden ayrıldığı için bunalıma girdiği öne sürülen Aylin T., otomobili ile Yıldıztepe uçurumuna geldi. Bir süre manzarayı seyreden Aylin T., daha sonra koşarak kendisini yaklaşık 50 metre yüksekteki uçurumdan denize bıraktı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Botlarla denize açılan ekipler, Aylin T.'yi kısa sürede buldu. Yaralı olarak karaya çıkartılan Aylin T., Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Aylin T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Aylin T.'nin intihar girişiminde bulunduğu anlar ise mobese kamerasına yansıdı.

 

Gece yarısı şok operasyon: 50 kaçak göçmen yakalandıTekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince takibe alınan kapalı kasa bir minibüsten 50 kaçak göçmen yakalandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kuruluş Osman 2. yeni bölüm fragmanı... Kuruluş Osman 1. son bölümde ne oldu?

Kuruluş Osman 2. yeni bölüm fragmanı... Kuruluş Osman 1. son bölümde ne oldu?

Bir Zamanlar Çukurova 45. yeni bölüm fragmanlarında Yılmaz, Demir'e oyun oynuyor!

Bir Zamanlar Çukurova 45. yeni bölüm fragmanlarında Yılmaz, Demir'e oyun oynuyor!

Çocukların evde ateşle oyunu anneyi canından ediyordu!

Çocukların evde ateşle oyunu anneyi canından ediyordu!

Eve götürüp 2 gün tuttular! Bu hale getirdiler

Eve götürüp 2 gün tuttular! Bu hale getirdiler

Sıradaki Haber