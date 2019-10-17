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17.10.2019 - 11:09 | | İHA

Genç kıza cinsel saldırı spor salonuna giderken gelmiş!

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde (SDÜ) geçen Cumartesi günü 1. sınıf öğrencisi G.Ö. (19) isimli genç kıza cinsel saldırıda bulunarak telefonunu gasp eden ve darp eden M.Ö. (30) isimli bisikletli saldırgan, polis ekiplerince evine yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan sorgusunun ardından adli makamlara sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Korkunç olayın ardından, talihsiz genç kızın o gün, saldırıya uğradığı yerden SDÜ Batı Yerleşkesi’ndeki spor salonuna gittiği ortaya çıktı.

Genç kıza cinsel saldırı spor salonuna giderken gelmiş!

Olay, 12 Ekim 2019 Cumartesi günü SDÜ’deki Doğu ve Batı Yerleşkelerini ortadan kesen İstanbul Caddesi'ndeki üst geçitte iddiaya göre üniversite 1. sınıf öğrencisi genç kız, bir şahsın cinsel saldırısına, gasp ve kasten yaralamaya maruz kaldı. Olayda talihsiz G.Ö. isimli genç kız yaralanırken, M.Ö. isimli saldırgan kaçtı. Mağdur genç kız, yaşananların ardından yaklaşık 200 metre yürüyerek, üniversitenin güvenlik görevlilerine sığındı.

GENÇ KIZ, TEDAVİSİNİN ARDINDAN TABURCU EDİLDİ

Genç kızın, SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde yapılan operasyon ve tedavileri sonrasında önceki akşam taburcu edildiği öğrenildi.

BAŞSAVCILIK: "TUTUKLANDI"

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Bazı yazılı ve görsel yayın kuruluşlarında yer alan haberlere göre, 12/10/2019 günü saat 12.30 - 13.00 sıralarında Süleyman Demirel Üniversitesi Batı Kampüsü’ndeki spor salonuna gitmekte olan G.Ö. isimli 19 yaşındaki bayan öğrencinin nitelikli cinsel saldırıya maruz kalması şeklindeki olayda firari şüpheli M.Ö. 15/10/2019 tarihinde yakalanmış, yapılan sorgusu sonucunda 16/10/2019 tarihinde tutuklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

 

 

O balıkçı konuştu: Bu balık, denizin piranasıAntalya'nın Finike ilçesi açıklarında tekneyle avlanmaya çıktığında, ağına yüzlerce balon balığı takılan, 30 yıllık balıkçı Mehmet Sever, Son 2 yıldır biraz daha çoğaldı ve popülasyonu arttı. Çoğalması diğer balık türlerinin azalmasına neden oldu. Bu balık denizin piranası gibi bir şey dedi.
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