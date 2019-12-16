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16.12.2019 - 10:52 | | DHA

Genç kızı vuran zanlı yakalandı!

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, yol kenarında ağır yaralı olarak bulunan R.A.'yı (16) silahla vurduğu belirlenen H.İ.S. (20) jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Genç kızı vuran zanlı yakalandı!

Manavgat'ın Sarılar Mahallesi'nde 14 Aralık gece yarısı, silahla ateş edildiği ihbarı yapıldı. Hemen bölgeye giden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kenarında silahla başından ve karnından vurulmuş halde bir kız buldu. Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alınan yaralı kızın Antalya Çocuk Esirgeme Kurumu'nda kalan R.A. olduğu tespit edildi.

Durumu ağır olan R.A., Manavgat'taki müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. R.A.'nın sağlık durumu ciddiyetini korurken, saldırganı belirlemek için Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı geniş çaplı araştırma başlattı.

Genç kızı vuran zanlı yakalandı

ANLIK ÖFKEYLE VURMUŞ

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, R.A.'yı (16) silahla vurarak, ağır yaraladığı iddiasıyla yakalanan H.İ.S.'nin (20) jandarmadaki işlemleri tamamlandı. H.İ.S., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. H.İ.S. adliyeye getirilirken annesi, "Kendini yaktın" diye bağırdı. Olay sırasında H.İ.S.'nin yanında, otomobilde 1'i kadın 2 kişi daha olduğu, jandarma ekiplerince gözaltına alınan bu kişilerin, işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi. H.İ.S.'nin, ilk ifadesinde, anlık öfkeyle R.A.'yı vurduğunu ve kendisini kimsenin yönlendirmediğini söylediği öğrenildi.

Genç kızı vuran zanlı yakalandı

KIZIN BABASI: EN AĞIR CEZA VERİLSİN

R.A.'nın babası Muharrem A. ise H.İ.S.'nin, kızını öldürmeye teşebbüs ettiğini söyleyerek, "Kızım hayat doluydu, neşeliydi. Bu cani, kızımı öldürmeye teşebbüs etti. En ağır cezanın verilmesini istiyorum. Kızımın hayati tehlikesi devam ediyor. Antalya'da ameliyat olacak. Ben de Antalya'ya gidiyorum" dedi.

 

 

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