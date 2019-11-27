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27.11.2019 - 10:49 | | AA

Genç kızın arkasına gelip... Şoke eden anlar!

Adana'da bir genç kızın cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan şüpheli ikinci hırsızlık girişiminden sonra yakalanarak tutuklandı.

Genç kızın arkasına gelip... Şoke eden anlar!
Sokak ortasında rezalet! Genç kız neye uğradığını şaşırdı
Sokak ortasında rezalet! Genç kız neye uğradığını şaşırdı
Sokak ortasında rezalet! Genç kız neye uğradığını şaşırdı
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 Merkez Seyhan ilçesi Bakımyurdu Caddesi'nde L.Z.Y. (17), cep telefonuyla görüşme yaptığı sırada arkasından yaklaşan bir kişi elinden telefonu alıp kaçtı.

Bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili ihbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı.

Bu olaydan 6 gün sonra caddeye yakın konumdaki Kuruköprü Mahallesi'nde Melike D. (44), cep telefonuyla görüşme yaptığı sırada bir kişi telefonunu alıp kaçmaya çalıştı. Kadının çığlık atması üzerine zanlı telefonu alamadan kaçtı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgede önlem alan ekip, zanlıyı yakaladı.

Her iki olayın da şüphelisi olduğu belirlenen Muhammet Hüseyin A. (22), sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Şüphelinin çalıp sattığı cep telefonu bulunarak sahibi L.Z.Y'ye teslim edildi.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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