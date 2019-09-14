MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemGenç kızın ölümüyle ilgili şüphelilerden ‘şaka’ gibi savunma
14.09.2019 - 13:19 | | DHA

Genç kızın ölümüyle ilgili şüphelilerden ‘şaka’ gibi savunma

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Gamze Kurt'un (18) öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Hüseyin Y.'nin (30) ifadesinde, şaka yapmak için Kurt’a doğrulttuğu silahın kazara ateş aldığını söylediği belirtildi.

Genç kızın ölümüyle ilgili şüphelilerden ‘şaka’ gibi savunma

Fatih Mahallesi 4905 Sokak'taki Gamze Kurt'un yaşadığı müstakil evden dün saat 08.00 sıralarında silah sesi gelmesi üzerine komşuları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve giden polis ve sağlık ekipleri, Gamze Kurt'u mutfakta kanlar içinde yatarken buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, başından av tüfeğiyle vurulduğu tespit edilen Kurt'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Gamze Kurt'un cansız bedeni, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

ŞAKALAŞIYORMUŞ

Soruşturma başlatan polis ekipleri, Gamze Kurt'un evde gece kuzeni Gülsüm C. (17), arkadaşları Hüseyin Y. ve Şerif Can C. (28) ile birlikte olduğunu tespit etti. Aynı gün Gülsüm C. ve Şerif Can C. polis merkezine giderek teslim oldu. Hüseyin Y. ise otobüs terminalinde yakalanarak gözaltına alındı.

Genç kızın ölümüyle ilgili şüphelilerden ‘şaka’ gibi savunma

Olay günü Şerif Can C.'nin evde bulunan pompalı tüfekle, Hüseyin Y.'nin ise av tüfeğiyle oynadığı, iki şüphelinin de silahlarını Kurt'a doğrulttuğu belirlendi. Bu sırada Hüseyin Y.'nin elindeki av tüfeğinin ateş aldığı ve Gamze Kurt'un başından yaralandığı bildirildi. Hüseyin Y.'nin ifadesinde, şaka yapmak için elindeki silahı Kurt'a doğrulttuğunu, ancak tüfeğin kazayla ateş aldığını söylediği bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Gülsüm C. ile Hüseyin Y. ve Şerif Can C., bu sabah adliyeye sevk edildi.

Genç kızın ölümüyle ilgili şüphelilerden ‘şaka’ gibi savunma

Şişli'de korkutan yangın!İstanbul Şişli Halaskargazi Caddesi üzerinde bulunan 9 katlı iş merkezinin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

TEM'de trafiği kilitleyen kaza! Tam 7 kilometre...

TEM'de trafiği kilitleyen kaza! Tam 7 kilometre...

Genç kızın ölümüyle ilgili şüphelilerden ‘şaka’ gibi savunma

Genç kızın ölümüyle ilgili şüphelilerden ‘şaka’ gibi savunma

Mardin'deki çatışmada yaralanan korucu şehit oldu

Mardin'deki çatışmada yaralanan korucu şehit oldu

Kan donduran olayda flaş gelişme! Tek tek anlattı

Kan donduran olayda flaş gelişme! Tek tek anlattı

Sıradaki Haber