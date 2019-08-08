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08.08.2019 - 22:00| İHA

Genç mimar için kök hücre seferberliği

Kahramanmaraş'ta kök hücre bekleyen mimar Miraç Göz için vatandaşlar seferber oldu. Kent genelinde başlatılan kampanyaya onlarca insan destek olarak, kan bağışında bulundu.

Genç mimar için kök hücre seferberliği

28 yaşındaki Miraç Göz, 7 ay önce kanser hastalığına yakalandı. Ailesi ve arkadaşları tarafından Miraç Göz’e ilik nakli bulmak adına kent genelinde kampanya başlatıldı. Genç mimar için uygun donörün bulunması adına Kahramanmaraşlılar Kızılay’ın kan toplama merkezlerine giderek bağış yaptı.

Antalya’da özel bir hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenilen ve bir an önce sağlığına kavuşmasını isteyen kuzeni Adem Güzel, bağış yapanlara teşekkür etti. Güzel, “Miraç Göz, Kahramanmaraş’ta hem mimarlık hem de müteahhitlik yapan bir kardeşimiz. Rahatsızlığı ise yaklaşık 7 ay önce başladı. Bu rahatsızlıkta daha önce ailesinden alınan kök hücrelerle nakil yapıldı ama yeterli olmadı. Miraç Göz’ün durumu ciddi olduğu için 95 kilogramdan 60 kilograma düştü. Bundan dolayı bir çalışma yaptık ama biraz yetersiz kalındı. Herkesin hastalığı acıdır ama genç olduğu için bu hastalığın daha ağır olduğunu düşünüyor ve vatandaşlardan destek bekliyoruz” dedi.

Genç mimar için kök hücre seferberliği

Yetkililerden yeğeni için yardım bekleyen amca Hulusi Göz ise, “120 kişiden kan alınacağı söyleniyor ve belki 121’inci kişinin kanı uyuşacak. 7 aydır yeğenimiz ayakta duramıyor. Yetkililerin yardımcı olmasını istiyorum” diye konuştu.

Genç mimarın arkadaşı Malik Ejder Gemci ise, “Arkadaşımızın sağlığına kavuşması için insanların bilinçli olmasını istiyorum ve yetkililerden destek bekliyorum” dedi.

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