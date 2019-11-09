Genç sanatçılar vitrine çıkıyor

Türkiye’de eğitim veren 72 üniversitenin 2019 mezunlarından 1575 başvuru alan BASE, bu yıl seçici kurul değerlendirmesi sonucu seçilen 30 üniversiteden 107 yeni mezun sanatçı adayının 120 yapıtını sanatseverlerle buluşturacak.



Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle; Kale Grubu, Magnum ve TEB Özel Bankacılık eş sponsorluğunda gerçekleşecek, Digilogue’un dijital sanat partneri olduğu BASE’te dört gün boyunca serginin yanı sıra sanat dünyasından isimlere yer veren ‘BASE Talks’ konferans programı ve atölye çalışmaları gerçekleşecek. Genç sanatçı adaylarına mezuniyetten profesyonel sanat hayatına geçişlerinde destek olmayı, onlara üretimlerini sergileme ve sanat dünyasının önde gelen isimleriyle birebir tanışma imkanı sunmayı amaçlayan BASE, aynı zamanda sanatseverler ve yaratıcı endüstrilerin de genç yetenekler keşfetmesine aracı olmayı amaçlıyor.









BASE 2019’un seçici kurulunda Antonio Cosentino, Azra Tüzünoğlu, Derya Yücel, Elif Uras, Kezban Arca Batıbeki, Lalin Akalan, Marcus Graf, Merih Akoğul, Mustafa Taviloğlu, Nazlı Pektaş, Osman Dinç, Selman Bilal, Şakir Gökçebağ, Sabiha Kurtulmuş, Tankut Aykut, Tomur Atagök ve Vahit Tuna yer aldı.

Derya Yücel küratörlüğünde gerçekleşecek olan BASE 2019’da resim, seramik, video, heykel, yerleştirme, fotoğraf, cam ve grafik tasarım gibi pek çok farklı sanat dalından yapıtlar sergilenecek. BASE 2019’un küratöryel çerçevesini ‘Şimdi’ teması olarak belirleyen Derya Yücel yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Seçkiye dair bir üst başlık olarak önerilen ‘Şimdi’, yeni nesil sanatçıların doğallıkla önce kendi dünyasını ve kendi ‘şimdi’lerini merkeze aldıkları, kültürel kimlik, toplumsal bellek, kişisel mitoloji, kurmaca benlik gibi kavramsal, estetik kimi zaman politik yönelimleri de içine alan, farklı mecraları kuşatan işlerini paylaşıyor. Çok sesli, çok anlamlı ve dinamik bir görsel karşılaşma ortaya çıkaran BASE 2019/ ‘Şimdi’, Türkiye’deki görsel sanat eğitimi ve pratikleri üzerine geniş, güncel ve günümüze özgü bir spektrum sunuyor.” Bu yıl ilk kez gerçekleşecek “BASELECTED 1”, 2017 ve 2018 BASE sanatçılarının güncel yapıtlarından oluşan bir seçkiye ev sahipliği yapacak. Sergide 17 sanatçının eseri sergilenecek.









Konuk ülke: Romanya



Romanya, BASE 2019’da Dimitrie Cantemir Romen Kültür Merkezi iş birliğiyle konuk ülke olarak yer alacak. AB Konseyi 2019 dönem başkanlarından Romanya, bu yıl düzenlenecek olan BASE sergisinde Romen Güzel Sanatlar Fakülteleri’nden mezun olan 6 sanatçısı ile yer alacak. Türkiye’deki güzel sanatlar öğrencileri ile uluslararası bir karşılaşma niteliğinde yer alacak olan sergi, ileriki yıllar devam edecek konuk ülke bölümünün ilk ülkesi olarak bu yıl sergide olacak. Bükreş ve Cluj üniversitelerinin resim, animasyon, video, tekstil ve grafik tasarım bölümlerinden sergide yer alacak sanatçıların isimleri şu şekilde: Melissa Antonescu, Robert David Somogyi, Ella Costache, Amanda Maier, Floriana Roxana Dinu, Aurelia Chiru.