Genç yeteneğin alkışlanacak başarısı

Karakaya, QNB Finansbank ana sponsorluğunda yürütülen ÇEV Sanat Genç Yetenekler projesindeki yıldız müzisyenlerden. Cihat Aşkın’ın müzik yeteneğini keşfetmesinin ardından, Ankara Devlet Konsevratuvarı’na yönlendirilen Karakaya, henüz 15 yaşındayken, Türkiye’nin ilk çocuk orkestrası olan Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası’nın ilk üyelerinden birisi olarak yurt içi ve yurt dışında konserler verdi. 2008 yılında Queen Elizabeth II’nin Ankara’yı ziyareti sırasında onun şerefine verilen konserde çaldı.

Marcovici ile çalıştı

11 yaşında yatılı öğrenci olarak başladığı konservatuvarı üstün başarısından dolayı sınıf atlayarak ve birincilikle bitirdi. Daha sonra Avusturya’ya giderek University of Music and Performing Arts Graz’da dünyaca ünlü kemancı Silvia Marcovici ile çalıştı.

2015 yılında, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak keman dersleri vermeye başlayan müzisyen Avrupa ve Amerika’daki pek çok profesyonel müzisyenin master sınıflarından davetler aldı. Keman profesörü Itzhak Rashkovsky’nin teşvik etmesiyle, 2016 yılında Londra Kraliyet Müzik Okulu Master odisyonunda gösterdiği performansı dolayısıyla bu kurum tarafından verilen en yüksek burs olan ABRSM uluslararası eğitim bursu ve ISH ödülü alarak, bugüne kadar Birleşik Krallık’ta okul ve yaşam masrafları tam burslu karşılanarak okuyan tek Türk müzisyen oldu. Müzisyen 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında önemli müzisyenlerle birlikte dünyanın pek çok önemli sahnesinde konserler verdi.