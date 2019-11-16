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16.11.2019 - 07:50 |

Genç yetenekleri buluşturan sergi

Genç yetenekleri buluşturan sergi

Türkiye’nin yeni mezun sanatçı platformu BASE, yurdun dört bir yanından yeni mezun genç sanatçı adaylarının yapıtlarını aynı çatı altında topladı. 72 üniversitenin 2019 mezunlarından 1575 başvuru alan BASE’de, bu yıl seçici kurul değerlendirmesi sonucu seçilen 30 üniversiteden 107 yeni mezun sanatçı adayının 120 yapıtı 17 Kasım’a kadar Akaratler’de yer alıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle; Beşiktaş Belediyesi ev sahipliğinde Kale Grubu, Magnum ve TEB Özel Bankacılık eş sponsorluğunda gerçekleşen, Digilogue’un dijital sanat partneri olduğu BASE’te 4 gün boyunca serginin yanı sıra sanat dünyasının değerli isimlerini ağırlayan “BASE Talks” konferans programı ve atölye çalışmaları gerçekleşecek. Genç sanatçı adaylarına mezuniyetten profesyonel sanat hayatına geçişlerinde destek olmayı, onlara üretimlerini sergileme ve sanat dünyasının önde gelen isimleriyle birebir tanışma imkanı sunmayı amaçlayan BASE, aynı zamanda sanatseverler ve yaratıcı endüstrilerin de genç yetenekler keşfetmesine aracı olmayı amaçlıyor. -KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

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