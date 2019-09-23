SanatÃ§Ä±, sanat yaÅŸamÄ±nÄ± ve Ã¼retim sÃ¼reÃ§leri Ã¼zerine deneyimlerini genÃ§lerle paylaÅŸacak. Ä°stanbul Modern, genÃ§ler iÃ§in Ã¼cretsiz olarak dÃ¼zenlediÄŸi GenÃ§ SalÄ± EÄŸitim ProgramÄ±â€™nda resim, heykel, yerleÅŸtirme, sinema, fotoÄŸraf gibi farklÄ± disiplinlerde Ã¼retimlerde bulunan sanatÃ§Ä±larla genÃ§leri bir araya getirmeyi sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. SanatÃ§Ä± programda sistematik ve planlÄ± Ã¼retim sÃ¼reÃ§lerini, heykel pratiÄŸine disiplinli yaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ± ve gÃ¼nÃ¼mÃ¼z teknolojik imkÃ¢nlarÄ±nÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda nasÄ±l uyguladÄ±ÄŸÄ±nÄ± paylaÅŸÄ±yor. SÃ¶yleÅŸi genÃ§lere SeÃ§kin Pirimâ€™in eÄŸitim dÃ¶nemini, Ã§aÄŸdaÅŸ sanat yaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ± ve Ã¼retim biÃ§imlerini yakÄ±ndan tanÄ±ma fÄ±rsatÄ± sunuyor. Ä°stanbul Modern, 18-25 yaÅŸ arasÄ± genÃ§ler iÃ§in dÃ¼zenlediÄŸi GenÃ§ SalÄ± EÄŸitim ProgramÄ±, 2019 yÄ±lÄ±nda 8 sanatÃ§Ä±yÄ± aÄŸÄ±rlÄ±yor.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â