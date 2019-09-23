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23.09.2019 - 07:50 | | KÃœLTÃœR SANAT SERVÄ°SÄ° Â

Gençler Ä°stanbul Modernâ€™de Seçkin Pirim ile buluÅŸuyor

Ã‡aÄŸdaÅŸ sanatÃ§Ä± SeÃ§kin Pirim, 24 EylÃ¼lâ€™de GenÃ§ SalÄ± EÄŸitim ProgramÄ±â€™nÄ±n konuÄŸu olacak.

Gençler Ä°stanbul Modernâ€™de Seçkin Pirim ile buluÅŸuyor

SanatÃ§Ä±, sanat yaÅŸamÄ±nÄ± ve Ã¼retim sÃ¼reÃ§leri Ã¼zerine deneyimlerini genÃ§lerle paylaÅŸacak. Ä°stanbul Modern, genÃ§ler iÃ§in Ã¼cretsiz olarak dÃ¼zenlediÄŸi GenÃ§ SalÄ± EÄŸitim ProgramÄ±â€™nda resim, heykel, yerleÅŸtirme, sinema, fotoÄŸraf gibi farklÄ± disiplinlerde Ã¼retimlerde bulunan sanatÃ§Ä±larla genÃ§leri bir araya getirmeyi sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. SanatÃ§Ä± programda sistematik ve planlÄ± Ã¼retim sÃ¼reÃ§lerini, heykel pratiÄŸine disiplinli yaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ± ve gÃ¼nÃ¼mÃ¼z teknolojik imkÃ¢nlarÄ±nÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda nasÄ±l uyguladÄ±ÄŸÄ±nÄ± paylaÅŸÄ±yor. SÃ¶yleÅŸi genÃ§lere SeÃ§kin Pirimâ€™in eÄŸitim dÃ¶nemini, Ã§aÄŸdaÅŸ sanat yaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ± ve Ã¼retim biÃ§imlerini yakÄ±ndan tanÄ±ma fÄ±rsatÄ± sunuyor. Ä°stanbul Modern, 18-25 yaÅŸ arasÄ± genÃ§ler iÃ§in dÃ¼zenlediÄŸi GenÃ§ SalÄ± EÄŸitim ProgramÄ±, 2019 yÄ±lÄ±nda 8 sanatÃ§Ä±yÄ± aÄŸÄ±rlÄ±yor.Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â 

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan önemli açÄ±klamalarCumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesince düzenlenen etkinlikte ABD'deki Türk, soydaÅŸ ve Müslüman toplumuyla buluÅŸtu.
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