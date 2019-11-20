Gençler, tarım için bir arada

Zirvede Türkiye’yi, küçük ölçekli tarla sahipleri ve çiftçileri bölgesel kooperatifler çatısı altında birleştirmeyi amaçlayan projesiyle Uğur Gönül temsil etti.

Bayer, Nuffield International Farming Network ve Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture iş birliğiyle düzenlenen zirve bu yıl 140 aşkın ülkeden 2 bin 800’den fazla başvuru aldı. Kazanan üç temsilciye projelerini geliştirmeleri için Bayer’den 5 bin euro ödül verilirken, üç temsilci de YAS elçisi olarak atandı.

YAS elçileri, tarımın geleceğinin konuşulduğu Bayer 2020 Future of Farming Dialogue, Nuffield’in Avustralya’daki 2020 Tarım Konferansı ile Çin’de gerçekleşecek 2021 Gençlik Tarım Zirvesi’nde tarım konusunda gençleri temsil edecek.