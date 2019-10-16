Gençlerin kavgası kanlı bitti!

Halil İbrahim Y. ile daha önce kavga ettiği Ferhat A. arasında, İstiklal Mahallesi'nde karşılaştıkları yolda tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Bu sırada Halil İbrahim Y., cebinden çıkardığı bıçağı Ferhat A.'nın karnına saplayıp, olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Ferhat A., çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan Halil İbrahim Y.'yi kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Barış Pınarı Harekatı'nın sona ermesi için tek şartımız var!'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Şu ana kadar bin 200 kilometrekare alanın terörden temizlendiğini belirten Erdoğan, batı dünyasına seslenerek, "Teröristler bölgeden çıksın, harekat biter" dedi. ABD ziyaretinin Türkiye'ye gelecek heyete göre şekilleneceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ziyareti için ise, "Şu an itibarıyla Rusya seyahatimizle ilgili herhangi bir olumsuz durum yok. Büyük ihtimalle o gerçekleşecek" diye konuştu.