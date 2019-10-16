Gençlerin kavgası kanlı bitti!

Halil İbrahim Y. ile daha önce kavga ettiği Ferhat A. arasında, İstiklal Mahallesi'nde karşılaştıkları yolda tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Bu sırada Halil İbrahim Y., cebinden çıkardığı bıçağı Ferhat A.'nın karnına saplayıp, olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Ferhat A., çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan Halil İbrahim Y.'yi kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.