Genelkurmay Başkanı Gülerden başsağlığı mesajı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, mesajında, 'Silah arkadaşımız 26 Ekim 2019 tarihinde teröristler tarafından yapılan taciz ateşi sonucu yaralanmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 27 Ekim 2019 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman silah arkadaşımıza şahsım ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları adına Allahtan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim' ifadelerini kullandı.