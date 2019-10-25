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25.10.2019 - 16:51 |

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Rus mevkidaşı telefonda görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Rus mevkidaşı Orgeneral Gerasimov'la telefonda görüştü. Görüşmede Suriye'deki güvenlik durumu ele alındı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Rus mevkidaşı telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar GÜLER, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery GERASIMOV ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Suriye’deki güvenlik durumu ve günlük gelişmeler ele alınmıştır.

Uyuşturucu kullandığı öne sürülen genç, sokak ortasında kriz geçirdiBursa'nın İnegöl ilçesinde B.M.'nin (22) uyuşturucu madde aldıktan sonra kriz geçirdiği ileri sürüldü. Kaldırıma yatıp, kıvranan gencin bu anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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