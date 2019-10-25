25.10.2019 - 16:51 |
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Rus mevkidaşı telefonda görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Rus mevkidaşı Orgeneral Gerasimov'la telefonda görüştü. Görüşmede Suriye'deki güvenlik durumu ele alındı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar GÜLER, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery GERASIMOV ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Suriye’deki güvenlik durumu ve günlük gelişmeler ele alınmıştır.