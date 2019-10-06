Genelkurmay kavşağına Atatürk heykeli

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından nisan ayında TBMM ve Genelkurmay Başkanlığının yakınlarında yer alan kavşaktaki kol saati şeklindeki yapının kaldırıldığını anımsatan Yavaş, “Maalesef 27 Aralık’a yetişmiyor ama ilk defa burada söylüyoruz. İnşallah 23 Nisan’a yetiştirmeye çalışacağız. Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin önemli bir heykelini oraya yapıyoruz” dedi.