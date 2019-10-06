06.10.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet
Genelkurmay kavşağına Atatürk heykeli
Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Kent Konseyi Başkanlığınca, 5 Ekim Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara hemşehriliği kabulü dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katıldı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından nisan ayında TBMM ve Genelkurmay Başkanlığının yakınlarında yer alan kavşaktaki kol saati şeklindeki yapının kaldırıldığını anımsatan Yavaş, “Maalesef 27 Aralık’a yetişmiyor ama ilk defa burada söylüyoruz. İnşallah 23 Nisan’a yetiştirmeye çalışacağız. Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin önemli bir heykelini oraya yapıyoruz” dedi.
Antalya’da genç kızların sosyal medya tartışması kanlı bittiAntalya’da 17 yaşındaki C.S.A., sosyal medya üzerinden annesine küfür ettiği gerekçesiyle buluşmak için çağırdığı arkadaşı S.İ.’yi (15), sokakta bacaklarından bıçaklayıp kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan S.İ. tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, şüpheli C.S.A ise kısa süre sonra polis tarafından yakalandı.