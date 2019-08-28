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28.08.2019 - 04:43| AA

General atamaları Resmi Gazete'de

Generallerin atanmalarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

General atamaları Resmi Gazete'de

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Tümgeneral Erhan Uzun 6'ncı Mekanize Piyade Tümen ve Müşterek Özel Görev Kuvvet (MÖGK) Komutanlığına, Tümgeneral Ahmet Kurumahmut 4'üncü Kolordu Komutanlığına, Tuğgeneral Tevfik Algan 5'inci Kolordu Komutanlığına, Tuğgeneral Muammer Alper 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığına, Tuğgeneral Hakan Yiğittürk 52'nci Motorlu Piyade Tümen Komutanlığına ve Tuğgeneral İbrahim Dülger Hava Kuvvetleri Komutanlığı Savunma, Planlama ve Proje Yönetimi Başkanlığına atandı.

500 bin liralık kaçak telefon ve aksesuarı ele geçirildiKahramanmaraş'ta polisin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 500 bin lira olan kaçak cep telefonu ve telefon aksesuarı ele geçirildi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
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