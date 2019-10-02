Genim, İstanbul yazılarını bir kitapta topladı

“İstanbul Yazıları” üst başlığı taşıyan kitabında Genim, geçmişinden bugüne, tarihinden kültürüne, gizli kalmış köşelerinden herkesi etkisi altına alan ve çözümsüz gibi görünen sorunlarına kadar geniş bir yelpazede İstanbul’u masaya yatırıyor ve herkesi “İstanbullu olmaya” davet ediyor. Genim, Milliyet Gazetesi’ndeki yazılarına da kitabında yer veriyor.