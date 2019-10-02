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02.10.2019 - 07:50 |

Genim, İstanbul yazılarını bir kitapta topladı

75 yıllık yaşamında ve yaklaşık 50 yıllık meslek hayatında kimi tartışmaların ‘özne’lerinden olan, yer aldığı kurul, görev aldığı kurum ve imza attığı işlerle İstanbul’da irili ufaklı izi olan mimar Sinan Genim, Kırmızı Kedi Yayınevi’nden çıkan “Kent ve Mimari Üzerine Düşünceler” kitabında doğup büyüdüğü kente mimar gözüyle bakıyor.

Genim, İstanbul yazılarını bir kitapta topladı

İstanbul Yazıları” üst başlığı taşıyan kitabında Genim, geçmişinden bugüne, tarihinden kültürüne, gizli kalmış köşelerinden herkesi etkisi altına alan ve çözümsüz gibi görünen sorunlarına kadar geniş bir yelpazede İstanbul’u masaya yatırıyor ve herkesi “İstanbullu olmaya” davet ediyor. Genim, Milliyet Gazetesi’ndeki yazılarına da kitabında yer veriyor.

Genim, İstanbul yazılarını bir kitapta topladı

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