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23.10.2019 - 15:52 | | DHA

Gerçeği aratmayan tatbikat!

Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nde yangın ve bina tahliye tatbikatı yapıldı.

Gerçeği aratmayan tatbikat!

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, olası yangına karşı tatbikat yaptı. Geçen günlerde Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde tatbikat gerçekleştiren ekipler, bu kez Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nde bir araya geldi. Yangın söndürme tüpünün kullanımı, olay yerinden tahliye durumunda neler yapılması gerektiği hastane personeline anlatıldı.

 

Hastane personeline olası yangın durumunda ilk müdahalenin nasıl yapılacağı da uygulamalı olarak gösterildi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal'ın da yerinde takip ettiği tatbikatın başarıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Daire Başkanı Gürhan İnal, tatbikatlarla vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için çalıştıklarını belirtti.

 

 

Esrar stepnenin içerisinden çıktıDüzce’de polisin bir otomobilde yaptığı aramada, stepne içine gizlenmiş 7,5 kilom esrar ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.
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