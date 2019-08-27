GerÃ§eÄŸinden ayÄ±rt etmek imkansÄ±z! YakalandÄ±lar

AyvacÄ±k Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, bir esnaftan gelen ihbar Ã¼zerine harekete geÃ§ti,Â sahte para soruÅŸturmasÄ± baÅŸlattÄ±. Takibe baÅŸlayan ekipler, Ã§evredeki 8 esnafa verildiÄŸi tespit edilenÂ Ã§ok sayÄ±da 100 TL'lik sahte banknot ele geÃ§irdi.

BÃ¶lgedeki 29 gÃ¼venlik kamerasÄ±na da el koyarak inceleme baÅŸlatan polis ekipleri, kÄ±sa sÃ¼rede eÅŸkallerini belirlediÄŸi ÅŸÃ¼pheli F.T.(36) ve eÅŸi S.T.'yi (40), yakaladÄ±. Ä°fadeleri alÄ±nmak Ã¼zere emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼len ÅŸÃ¼phelilerin, sorgusunda paralarÄ±n sahte olduÄŸundan haberlerinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledikleri Ã¶ÄŸrenildi. Seri numaralarÄ±nÄ±n aynÄ± olduÄŸu saptanan sahteÂ paralarÄ±n iseÂ gerÃ§eÄŸine birebir benzediÄŸi ve ayÄ±rt edilmekte gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§ekildiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.