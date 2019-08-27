GerÃ§eÄŸinden ayÄ±rt etmek imkansÄ±z! YakalandÄ±lar

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27.08.2019 - 04:38| DHA

GerçeÄŸinden ayÄ±rt etmek imkansÄ±z! YakalandÄ±lar

Samsun'un AyvaclÄ±k ilÃ§esinde,Â esnafa sahte para verdikleri tespit edilen karÄ±-koca, polis ekiplerince yakalanarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â

GerçeÄŸinden ayÄ±rt etmek imkansÄ±z! YakalandÄ±lar

AyvacÄ±k Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, bir esnaftan gelen ihbar Ã¼zerine harekete geÃ§ti,Â sahte para soruÅŸturmasÄ± baÅŸlattÄ±. Takibe baÅŸlayan ekipler, Ã§evredeki 8 esnafa verildiÄŸi tespit edilenÂ Ã§ok sayÄ±da 100 TL'lik sahte banknot ele geÃ§irdi.

BÃ¶lgedeki 29 gÃ¼venlik kamerasÄ±na da el koyarak inceleme baÅŸlatan polis ekipleri, kÄ±sa sÃ¼rede eÅŸkallerini belirlediÄŸi ÅŸÃ¼pheli F.T.(36) ve eÅŸi S.T.'yi (40), yakaladÄ±. Ä°fadeleri alÄ±nmak Ã¼zere emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼len ÅŸÃ¼phelilerin, sorgusunda paralarÄ±n sahte olduÄŸundan haberlerinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledikleri Ã¶ÄŸrenildi. Seri numaralarÄ±nÄ±n aynÄ± olduÄŸu saptanan sahteÂ paralarÄ±n iseÂ gerÃ§eÄŸine birebir benzediÄŸi ve ayÄ±rt edilmekte gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§ekildiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

Kartal'da taciz iddiasÄ± mahalleyi karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±Kartal'da aynÄ± evde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± amcasÄ±nÄ±n cinsel tacizine uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia eden genç kÄ±z, sokaÄŸa çÄ±kÄ±p çevredekilerden yardÄ±m istedi. Taciz iddiasÄ± üzerine sokaÄŸa dökülen mahalle sakinlerinin linç etmek istediÄŸi ÅŸüpheliyi polis zÄ±rhlÄ± araca bindirerek kurtardÄ±. Åžüpheli gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
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