MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemGerçek çok acı! Komşusu uyuyor zannetti ama...
22.09.2019 - 22:35 | | İHA

Gerçek çok acı! Komşusu uyuyor zannetti ama...

Kastamonu’nun Cide ilçesinde fındık bahçesine giden yaşlı kadın, burada komşusu tarafından ölü olarak bulundu.

Gerçek çok acı! Komşusu uyuyor zannetti ama...

 

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Çataloluk köyünde yaşayan 72 yaşındaki Müzeyyen Görgülü, fındık toplamak fındık bahçesine gitti. Yan bahçedeki fındık bahçesine giden komşusu Rabia Dinçer, yaşlı kadının yerde yattığını gördü.

Uyuduğunu sanarak bahçesine giden komşusu, evine dönerken yaşlı kadını tekrar aynı yerde yatarak görmesi üzerine şüphelenerek yanına gidip kontrol etti. Yaşlı kadından belirti gelmeyince komşusu, durumu köy muhtarlığına bildirdi.

Olay yerine gelen muhtar ve köylülerin bildirmesiyle jandarma ekipleri ve 112 Acil Sağlık Ekipleri fındık bahçesine gelerek yaptıkları incelemede yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği sanılan Müzeyyen Görgülü’nün naaşı Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaşlı kadın fındık bahçesinde ölü bulunduKastamonu’nun Cide ilçesinde fındık bahçesine giden yaşlı kadın, burada komşusu tarafından ölü olarak bulundu.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Alican Sabunsoy kimdir, kaç yaşında, nereli? Alican Sabunsoy instagram adresi ne?

Alican Sabunsoy kimdir, kaç yaşında, nereli? Alican Sabunsoy instagram adresi ne?

Sonbahar ekinoksu nedir? 23 Eylül ekinoksunda hangi değişimler yaşanır?

Sonbahar ekinoksu nedir? 23 Eylül ekinoksunda hangi değişimler yaşanır?

Gerçek çok acı! Komşusu uyuyor zannetti ama...

Gerçek çok acı! Komşusu uyuyor zannetti ama...

Bugün hava nasıl olacak, yağış var mı? 23 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu

Bugün hava nasıl olacak, yağış var mı? 23 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu

Sıradaki Haber