Gerçek Yalanlar (True Lies) filmi konusu ve başrol oyuncular

Gerçek Yalanlar filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. James Cameron'un yönetmen koltuğunda oturduğu Gerçek Yalanlar filmi 1994 yılında çekildi. Aksiyon, Gerilim ve Komedi türünde sinemaya uyarlanan Gerçek Yalanlar filminin başrollerinde Arnold Schwarzenegger, Jamie Lee Curtis, Bill Paxton, Tom Arnold, Tia Carrere, Eliza Dushku, Charlton Heston, Art Malik gibi isimler yer alıyor.

GERÇEK YALANLAR (TRUE LİES) FİLMİ KONUSU

Aslında hiçbir hayat ya da birey çoğunlukla dışarıdan görüldüğü gibi bir yaşam sürmez. Harry Tasker da bunun iyi bir örneği olarak karşımıza geliyor. O, bir bilgisayar firmasında satış görevlisi olarak çalışmaktadır. İdeal bir eş ve babadır.

Sekreterlik yapmakta olan karısı Helen, hiçbir zaman Harry’nin asıl mesleğinin başka bir şey olabileceğini aklına getirmemiştir. Harry, bir gizli ajandır. Bir gün karısının Simon ismindeki bir adamla ilişkisi olduğunu öğrenir.Bunun üzerine ortağı Albert Gibson’ı Simon ve Helen’i takip etmek için görevlendirir. Bu sırada CIA’nın peşinde olduğu terörist örgütün ele başı Salim Abu Aziz, eğer istediklerini alamazlarsa Florida’da nükleer bomba patlatacaklarını söyler.