Gerede'de 2 katlı ev yandı

Gerede ilçesi Kabiller Mahallesi'nde sabah saatlerinde 2 katlı bir evin çatı katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 3 saatlik çalışmayla yangın söndürüldü.
Evde yalnız yaşayan ismi öğrenilemeyen yaşlı kadının, yangından bir gün önce oğlunun evine gittiği belirtildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.