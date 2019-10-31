Gergedan boynuzu ve piton baskını

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin nesli tükenmekte olan hayvanlardan tespih, ayakkabı, çanta ve baston yaptığı istihbaratını edindi. Ekipler bu ihbar üzerine Kağıthane’deki bir adresi takibe aldı. Yapılan takipte adrese nesli tükenmekte olan hayvanlara ait boynuz, deri ve farklı objelerin götürülüp getirildiğini tespit eden ekipler, savcılık kararıyla mekâna operasyon düzenledi.



Satranç takımları



Evdeki Azerbaycan uyruklu N.S. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda, 1 adet 50 santimetre uzunluğunda gergedan boynuzu, 2 adet 85 santimetre uzunluğunda fildişi, 4 buçuk metre uzunluğunda “Piton yılanı” derisi, fil dişinden imal edilmiş 62 adet satranç takımı ve süs eşyasının yanı sıra gergedan boynuzu, fildişi ile kehribardan yapılmış 189 adet tespih ve 2 fildişi baston ele geçirildi.









30 bin dolara tespih



Rusya, Ukrayna ve Baltık ülkelerinden getirilerek yurda sokulduğu ve 1 milyon 500 bin lira değerinde olduğu belirtilen ürün ve malzemelerin arasında tarihi değere sahip objelerin de olduğu ifade edilirken, mahkemeye çıkarılan N.S. adli kontrol ile serbest bırakıldı. Şebekenin bir tespihi 30 bin dolara sattığı tespit edildi.