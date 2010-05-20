Gergin bekleyişte protestolu ziyaret

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, dün Ankara’dan helikopterle 16.00 sıralarında geldiği Gelik’te yaklaşık yarım saat boyunca İşletme Müdürlüğü’nde bilgi aldı. Daha sonra yürüyerek vatandaşların beklediği alana gelen Erdoğan’a bir vatandaş bağırarak hakarette bulundu. Bunun üzerine Erdoğan’ın korumaları bu kişiyi gözaltına alarak alandan uzaklaştırdı.

Daha sonra ailelerin bulunduğu Kızılay çadırlarına geçen Erdoğan burada bir süre ailelerle sohbet etti. Daha sonra kadınların çoğunlukta olduğu ikinci çadıra geçen Erdoğan’a burada bir genç kız “Niye geldiniz? Sizden önce kimse gelmedi” diyerek bağırdı. Bunun üzerine Erdoğan önce genç kızı sakinleştirmek istedi, ancak ardından Erdoğan’ın da da sesini yükselttiği duyuldu.



Şemsiyeli önlem

Bu sırada Başbakanlık korumaları çanta ve şemsiyelerle basın mensuplarının görüntü almasına engel olmaya çalıştı. Genç kızı sakinleştirmekte güçlük çeken Erdoğan, diğer kadınların da tepkileri üzerine çadırdan ayrıldı.

Erdoğan konuşma yapacağı kürsüye doğru ilerlediği sırada aynı genç kız “Niye gidiyorsunuz? Beni dinlemiyorsunuz” diyerek sinir krizi geçirdi. Bu sırada polislerin de genç kızı sakinleştirmek istemesini gözaltı olarak algılayan çadırdakiler polise tepki gösterdi.

Çadırdaki yaklaşık 50 kişinin de galeyana gelmesi üzerine olaylar bir anda büyüdü. Sandalyelerle polise ve gazetecilere saldıran vatandaşlara Çevik Kuvvet ekipleri müdahale etti. Bu sırada bir polis memuru havaya bir el ateş etti. Başbakanlık korumaları da silah sesi üzerine teyakkuza geçti.

‘Mesleğin kaderinde var’

Erdoğan daha sonra Kriz Masası’nın bulunduğu alanda vatandaşlara hitap etti. Erdoğan şöyle dedi: “Az önce aldığım bilgilere göre şu anda 400 kişilik bir ekiple 2 saatte değişen 25 kişilik gruplar halinde çalışmalar devam ediyor. Bu tür olaylarda dedikodu çok olur. Burada bakan arkadaşlarımın ve genel müdürümün bilgileri geçerli bilgi olmalıdır. Üzüntümüz milletçe büyük. Ama bu yörenin insanları aslında bu tür olaylara alışık. Zonguldak bölgesinde bu tür olayları yıllardır yaşadık. Ben de daha önce bu ocaklara indim. 2000 metrede kardeşlerimin nasıl çalıştığını gördüm. Bu mesleğin kaderinde maalesef bu var. Bu mesleğe giren kardeşlerim bunu bilerek giriyorlar.”

Başbakan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Kim bu iş 1 günde bitecek derse inanmayın. İlk hedefimiz 30 kardeşimize ulaşabilmek. Ondan sonraki hedefimiz, bu kanın nedenini araştırıp bulmaktır. Lütfen tahriklere gelmeyin. Bakın az önce biri kalktı hakaretler yaptı. Edepsizce küfürler etti. Araştırdık ki buranın insanı değil, bir başka yerden, Ankara’dan gelen birisi. Emniyet bütün tespiti yaptı, çıkardı ve işi gücü bu tür provokatörlük yapmak...”

Erdoğan’a küfürlü protestoda bulunan kişinin Alp Kaan Polatkan olduğu öğrenildi. Polatkan’ın Ankara’da oturduğu, maden ocağındaki işçilerle herhangi bir bağının olmadığı kaydedildi. Polatkan’ın daha önce de bu tür gösterilerde bulunduğu iddia edildi.