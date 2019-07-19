Kurban Bayramı ne zaman başlayacak? 2019 bayram tatili kaç gün?

Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan Kurban Bayramı öncesinde Türkiye'nin dört bir yanından gelen kurbanlıklar kurban pazarlarında görücüye çıktı. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşları yakından ilgilendiren pazarlarda yer alan kurbanlar için araştırmaya başladı. Peki Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? BAYRAM TATİLİ 9 GÜN MÜ?

Kurban Bayramı bu yıl 11 Ağustos 14 Ağustos tarihleri arasında idrak edilecek. Pazar günü başlayacak olan Kurban Bayramı Çarşamba akşamı sona erecek. Cuma mesai bitimi ile başlayacak olan Kurban Bayramı tatili 14 Ağustos akşamı son bulacak. Perşembe ve Cuma günlerinin birleştirilmesine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Perşembe ve Cuma günlerinin birleştirilmesi halinde Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi vatandaşlar 9 günlük tatilin tadını çıkaracak. Aksi takdirde Kurban Bayramı tatili 5 gün sürecek.