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22.07.2019 - 05:48| AA

Geriye bu görüntü kaldı! Gece yarısı feci ölüm

İzmir'in Bornova ilçesinde Sabuncubeli Tüneli çıkışında bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Geriye bu görüntü kaldı! Gece yarısı feci ölüm

 

Alınan bilgiye göre, Manisa'dan İzmir istikametine giden ismi henüz öğrenilemeyen 45 KE 418 plakalı motosiklet, Sabuncubeli Tuneli çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü yere düştü, motosiklet sürüklendi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri güvenlik nedeniyle tüneli tek yönlü olarak trafik akışına kapattı.

Geriye bu görüntü kaldı Gece yarısı feci ölüm

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde üzerinden kimlik çıkmayan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücünün cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik akışına kapatılan tünel, yaklaşık yarım saat sonra açıldı.

 

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