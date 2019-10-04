Gerzek Şaban filmi konusu ve başrol oyuncuları

Gerzek Şaban filmi 1980 yılında vizyona girdi. Komedi türünde çekilen Gerzek Şaban filminde Osman, fakir bir semtte oturan kendi halinde bir adamdır. Osman'a bire bir benzeyen mafya olan Seyfi'nin yolları istemedende olsa kesişir. Tesadüfen gazinoya giden Osman ve arkadaşlarını gören mekan sahibi Osman'ı Seyfi sanıp haraç getirir. Osman'ın arkadaşları bu duruma çok şaşırır. Evleri elllerinden gidecek olan mahalleli bu durumu fırsata çevirir.

GERZEK ŞABAN FİLMİ KONUSU

Gerzek Şaban, birbirine benzeyen bir gangster ile bir figüranın hikayesini konu ediyor. Osman, geçimini figüranlık yaparak sağlayan genç bir adamdır. Osman’ın hayatı, bir gün eğlenmek için bir gazinoya gitmeleriyle bambaşka bir hal alır.

Gazinoya girmesiyle birlikte insanlar Osman’ın yanına gelip ona haraç vermeye başlar. Seyfi adındaki bir gangster ile Osman’ın benzerliğinden kaynaklanan bu durum, Osman’ı bilmediği bir dünyaya adım atmasına neden olur. Zamanla Osman ve Seyfi’nin hayatı daha çok birbirine karışmaya başlar.

GERZEK ŞABAN FİLMİ BAŞROL OYUNCULARI

Gerzek Şaban filminin başrollerinde Kemal Sunal, Ülkü Özen, Reha Yurdakul, Muharrem Gürses, Hasan Ceylan, Yadigar Ejder, Nejat Gürçen, Ekrem Gökkaya, Hakkı Kıvanç, Renan Fosforoğlu, Çetin Başaran, Süheyl Egriboz, Kudret Karadag, Baki Tamer, Çoşkun Göğen, Ahmet Turgutlu, Cihat Tamer ve Orhan Çoban yer alıyor.