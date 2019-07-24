Gerzek Şaban filminin konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var?

Gerzek Şaban filminin konusu: Birbirine benzeyen ünlü bir mafya şefi ve filmlerde figüranlık yapan bir garibanın öyküsü.Gerzek Şaban filminin konusu: Birbirine benzeyen ünlü bir mafya şefi ve filmlerde figüranlık yapan bir garibanın öyküsü.



OYUNCULAR KİMLER?



Kemal Sunal Osman/Seyfi

Ülkü Özen Lale

Reha Yurdakul Mafya Şefi Abbas

Muharrem Gürses Muharrem Amca

Hasan Ceylan Mafya Şefi

Yadigar Ejder Kahveci Hamza

Nejat Gürçen Hamdi

Esengül Doğan Esen Eser

Rıza Pekkutsal Yönetmen

Ekrem Gökkaya Kiralık Katil

Hakkı Kıvanç Kahveci

Renan Fosforoğlu Rıfkı