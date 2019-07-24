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24.07.2019 - 12:02

Gerzek Şaban filminin konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var?

1980 yapımı Gerzek Şaban filminin başrolünde unutulmaz isim Kemal Sunal yer alıyor. 1980'den günümüze büyük ilgi gören Gerzek Şaban filminin oyuncu kadrosunda kimler var? İşte çok sevilen Türk filmi Gerzek Şaban'ın konusu haberimizde...

Gerzek Şaban filminin konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var?

Gerzek Şaban filminin konusu: Birbirine benzeyen ünlü bir mafya şefi ve filmlerde figüranlık yapan bir garibanın öyküsü.Gerzek Şaban filminin konusu: Birbirine benzeyen ünlü bir mafya şefi ve filmlerde figüranlık yapan bir garibanın öyküsü.

OYUNCULAR KİMLER?

Kemal Sunal Osman/Seyfi
Ülkü Özen Lale
Reha Yurdakul Mafya Şefi Abbas
Muharrem Gürses Muharrem Amca
Hasan Ceylan Mafya Şefi
Yadigar Ejder Kahveci Hamza
Nejat Gürçen Hamdi
Esengül Doğan Esen Eser
Rıza Pekkutsal Yönetmen
Ekrem Gökkaya Kiralık Katil
Hakkı Kıvanç Kahveci
Renan Fosforoğlu Rıfkı

Evini su basan hamile kadın acil doğuma alındıİstanbul Fatih’te etkili olan sağanak yağış nedeniyle rögarların tıkanması sonucu bebek bekleyen Hasan ve Nura Aydın çiftinin evlerinin giderleri taştı. Giderlerin taşması sonucu kötü kokudan zehirlenen 9 aylık hamile Nura Aydın hastaneye kaldırılarak doğuma alındı.
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