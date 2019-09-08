08.09.2019 - 07:50
Gez... Çek... Yaz..
Seyahatlerinizden fotoğraflarınızı, yazılarınızı gönderin yayımlayalım:
‘Pembe şehir’
Ceren Baykal: Hindistan’ın en güzel şehirlerinden Jaipur, pembe şehir diye adlandırılıyor. 1876 yılında Galler Prensi ve Kraliçe Victoria’nın Hindistan’ı ziyaret etmesinden önce misafirleri ağırlamak için tüm şehir, misafirperverliğin rengi olan pembeye boyanmış. O günden beri şehirdeki tüm binalar pembe ve şu anda da yasalarla bu renk korunmaya devam ediyor.
‘Elle yapılan tünel’
Ecem & Erhan Durmuş: Elle yapılan dünyanın en büyük tüneli olarak bilinen Titüs Tüneli, Hatay’ın Samandağ ilçesinde yer alıyor. Dağlardan inen ve yaşamı tehdit eden sel ve taşkınları önlemek amacıyla Romalılar döneminde, esirlere yaptırılmış. Memleketimizin büyüleyici yerlerinden biri.
Yaralı antilobu canlı canlı gömdülerHindistan’da çiftçiler, antilopların mahsullerine zarar vermesi sebebiyle Orman Bakanlığı’na başvurdu. Bakanlık, bölgedeki 300 antilobun avcılar tarafından öldürülmesine izin verdi. Amatör kamera tarafından çekilen görüntülerde yaralı bir antilobun canlı canlı gömüldüğü görüldü.