Gez... Çek... Yaz..

‘Pembe şehir’



Ceren Baykal: Hindistan’ın en güzel şehirlerinden Jaipur, pembe şehir diye adlandırılıyor. 1876 yılında Galler Prensi ve Kraliçe Victoria’nın Hindistan’ı ziyaret etmesinden önce misafirleri ağırlamak için tüm şehir, misafirperverliğin rengi olan pembeye boyanmış. O günden beri şehirdeki tüm binalar pembe ve şu anda da yasalarla bu renk korunmaya devam ediyor.









‘Elle yapılan tünel’



Ecem & Erhan Durmuş: Elle yapılan dünyanın en büyük tüneli olarak bilinen Titüs Tüneli, Hatay’ın Samandağ ilçesinde yer alıyor. Dağlardan inen ve yaşamı tehdit eden sel ve taşkınları önlemek amacıyla Romalılar döneminde, esirlere yaptırılmış. Memleketimizin büyüleyici yerlerinden biri.







