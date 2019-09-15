Gez... Çek... Yaz...





‘Zorlu yol’







Rabia Saçıkara: Samsun’daki Şahinkaya Kanyonu, Vezirköprü ilçesi’nde yer alıyor. Bu tepeye çıkmak gerçekten çok zor. Barajı feribotla geçtikten sonra 7 kilometre toprak ve taşlı yokuş çıkıyorsunuz. Aracınızın altı yüksek değilse hiç gitmeyin. Sonrasında da yarım saat dik bir tepeye tırmanıyorsunuz ama sonundaki güzelliği görünce her şeye değiyor.



‘Sualtı mezarlığı’









Erdem Şen: Tarihi açıdan önemli bir yer olan Gelidonya Feneri, ters akıntısı nedeniyle Antalya Körfezi’nin en tehlikeli yeri olarak bilinir. Antik dönemde birçok gemi karaya sürüklenerek batmış, burun adeta bir sualtı mezarlığına dönmüş. 1960’da ilk bilimsel sualtı araştırması burada yapılmış ve M.Ö. 15. yüzyıla ait gemi kalıntıları bulunmuş ve şu an Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi’nde sergileniyor.