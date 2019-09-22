Gez... Çek... Yaz...







‘Olmazsa olmaz’



Seren & Erman Sezer: İtalya’da Varenna’ya gittiğinizde olmazsa olmaz dediğimiz Villa Monastero’yu mutlaka görmelisiniz. 1200’lü yıllarda rahibeler için kurulan bu yapı, aslında bir manastır. Günümüzde ise müze olarak kullanılıyor. Bir bölümüne kadar ücretsiz. Birçok çeşit egzotik bitkileriyle ve heykelleriyle dolu süslü bahçesine giriş ise ücretli.







‘Oksijene doydum’









Ayşegül Gider: Burası Trabzon Şalpazarı ilçesi ile Giresun sınırları arasında kalan, ladin ormanlarıyla kaplı, görülmeye değer doğası, muhteşem havası, zirvesi sis bulutları ile kaplı Sis Dağı Yaylası. Bu muhteşem manzarada oturup oksijene doymak için sahilden 40 kilometre kadar yukarıya çıkmanız gerekiyor. Pek fazla keşfedilmemiş olan bu doğa harikasını siz de görmelisiniz.