Gez... Çek... Yaz...

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29.09.2019 - 07:50 |

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Seyahatlerinizden fotoğraflarınızı, yazılarınızı gönderin yayımlayalım...

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‘Şimdi orada olmalı’

Ezgi Çoban: Şimdi orada olsak dedirten karelerden biri. İsviçre’deki Lauterbrunnen’e giden yolda çok fazla tren aktarması var ama kesinlikle değiyor. Özellikle trekking sever biriyseniz bu Heidi çizgi filminden fırlamış köye bayılacağınıza eminim.

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Bebekle Bali turu

Sevim & İlter Cengiz: Bali, en gözde balayı adreslerinden. Peki ya bebek varsa? Müthiş kumsallardan, büyüleyici pirinç tarlalarından, şelalelerden, sonsuz havuzlardan kısaca Endonezya cennetinden mahrum kalacak değildik. Bir yaşındaki bebeğimizle Bali adasının yolunu tuttuk. Yağmura inat yoğun bir program hazırladık. Bu fotoğraf da ikonik Bali kapılarından Handara Golf & Resort Bali. Burada fotoğraf için saatlerce sıra bekleyebilirsiniz. 

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Şehit polis Serkan Çağlayan'ın cenazesi toprağa verildiİzmir'in Urla ilçesinde hafif ticari aracın çarpması sonucu şehit olan trafik polisi Serkan Çağlayan'ın (34) cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Ankara'da toprağa verildi.
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