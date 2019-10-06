Gez... Çek... Yaz...

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06.10.2019 - 07:50 |

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‘Dokunmak yasak’ /  Ezgi Kaysı Kesler

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San Diego - ABD

Amerika’nın en güzel yanlarından biri de birçok doğa canlısını şehir içinde görebilmek. San Diego’daki La Jolla Cove, bunlardan biri. Deniz aslanları ve fok balıklarının bolca bulunduğu bir koy burası. Bu canlılara zarar vermek, hatta dokunmak yasak. Onları korkutmadan fotoğraf çekebilir, birlikte yüzebilirsiniz. Umarım daha fazla insan, canlıların yaşama haklarına saygı duymayı, onlarla birlikte yaşamayı öğrenir.

‘Her yerden görünmüyor’ Bahadır Tortop

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Burası Gürcistan’daki Ushba Dağı. Bulunduğumuz nokta ise 3.383 metre. Koruldi Buzul Gölleri’ne çıkanlar bu görüntüyü göremiyorlar. Çünkü yukarıda bulunan sırt engelliyor. Bu manzarayı görmek için kendi imkânınızla buraya çıkmalısınız. En mutlu olduğum yerler dağlar!


Antalya’da genç kızların sosyal medya tartışması kanlı bittiAntalya’da 17 yaşındaki C.S.A., sosyal medya üzerinden annesine küfür ettiği gerekçesiyle buluşmak için çağırdığı arkadaşı S.İ.’yi (15), sokakta bacaklarından bıçaklayıp kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan S.İ. tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, şüpheli C.S.A ise kısa süre sonra polis tarafından yakalandı.
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