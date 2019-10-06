Gez... Çek... Yaz...







‘Dokunmak yasak’ / Ezgi Kaysı Kesler





San Diego - ABD



Amerika’nın en güzel yanlarından biri de birçok doğa canlısını şehir içinde görebilmek. San Diego’daki La Jolla Cove, bunlardan biri. Deniz aslanları ve fok balıklarının bolca bulunduğu bir koy burası. Bu canlılara zarar vermek, hatta dokunmak yasak. Onları korkutmadan fotoğraf çekebilir, birlikte yüzebilirsiniz. Umarım daha fazla insan, canlıların yaşama haklarına saygı duymayı, onlarla birlikte yaşamayı öğrenir.



‘Her yerden görünmüyor’ Bahadır Tortop









Burası Gürcistan’daki Ushba Dağı. Bulunduğumuz nokta ise 3.383 metre. Koruldi Buzul Gölleri’ne çıkanlar bu görüntüyü göremiyorlar. Çünkü yukarıda bulunan sırt engelliyor. Bu manzarayı görmek için kendi imkânınızla buraya çıkmalısınız. En mutlu olduğum yerler dağlar!





