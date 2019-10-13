MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemGez... Çek... Yaz...
13.10.2019 - 07:50 |

Gez... Çek... Yaz...

Seyahatlerinizden fotoğraflarınızı, yazılarınızı gönderin yayımlayalım...

Gez... Çek... Yaz...

'Aşık' oldum

Gez... Çek... Yaz...



Burcu Çapar: Gamla Stan, Stockholm’ün en güzel yapılarına sahip yerlerden. Her sokağına ayrı hayran kaldım ve ‘Ben neden burada yaşamıyorum ki?’ dedim. Favori şehirlerimden biri oldu Stockholm. Aşık oldum desem yeridir.

‘Sırf fotoğraf için’

Gez... Çek... Yaz...



Zülal Sultan Çimagil: Urban Lights, Los Angeles’ın en çok fotoğraflanan yerlerinden. İnternette o kadar güzel fotoğraflar görmüştüm ki, görkemli bir yer bekliyordum, meğerse küçücük bir alanda bir sürü lambadan başka bir şey değilmiş. Bu 202 tane lambanın hikâyesi ise şöyle: Bu lambalar yıllar önce Güney Kaliforniya sokaklarını aydınlatırmış, daha sonradan hepsi bir araya getirilip LACMA Müzesi’nin önünde sergilenmeye başlanmış. 7/24 ışıklar yanıyor, gece fotoğrafları için de tercih edebilirsiniz. Hadi şimdi dürüst olalım, çok da bir esprisi var mı? Fotoğraflarda güzel çıkması dışında hayır, yok.

Japonya'da tayfun felaketiGünlerdir kırmızı alarmla beklenen Hagibis Tayfunu, dün sabah Japonya kıyılarına ulaştı. Yetkililer, “1200 kişinin öldüğü 1959 tayfunu gibi olabilir” diyerek 6 milyon kişinin tahliyesini istedi. Arama kurtarma çalışmaları için on binlerce askeri görevlendirdi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Annelerin evlat nöbeti 41’inci gününde

Annelerin evlat nöbeti 41’inci gününde

Burçak öğretmenin ölümüyle ilgili davada yeni gelişme

Burçak öğretmenin ölümüyle ilgili davada yeni gelişme

81 ilde aynı anda başladı! Tek tek kontrol edildi

81 ilde aynı anda başladı! Tek tek kontrol edildi

Rüşvet operasyonu! Kamu görevlileri de var

Rüşvet operasyonu! Kamu görevlileri de var

Sıradaki Haber