Gez... Çek... Yaz...

'Aşık' oldum









Burcu Çapar: Gamla Stan, Stockholm’ün en güzel yapılarına sahip yerlerden. Her sokağına ayrı hayran kaldım ve ‘Ben neden burada yaşamıyorum ki?’ dedim. Favori şehirlerimden biri oldu Stockholm. Aşık oldum desem yeridir.



‘Sırf fotoğraf için’









Zülal Sultan Çimagil: Urban Lights, Los Angeles’ın en çok fotoğraflanan yerlerinden. İnternette o kadar güzel fotoğraflar görmüştüm ki, görkemli bir yer bekliyordum, meğerse küçücük bir alanda bir sürü lambadan başka bir şey değilmiş. Bu 202 tane lambanın hikâyesi ise şöyle: Bu lambalar yıllar önce Güney Kaliforniya sokaklarını aydınlatırmış, daha sonradan hepsi bir araya getirilip LACMA Müzesi’nin önünde sergilenmeye başlanmış. 7/24 ışıklar yanıyor, gece fotoğrafları için de tercih edebilirsiniz. Hadi şimdi dürüst olalım, çok da bir esprisi var mı? Fotoğraflarda güzel çıkması dışında hayır, yok.

