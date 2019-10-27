Gez... Çek... Yaz...

‘Renkli kadınlar’



Gizem Sırmalı: Kolombiya, Cartagena’da şehrin sembolü olmuş renkli kostümleri ve gülümsemeleriyle sizi mutlu eden Palenqueras adındaki kadınlardan etkilendim. Fakat kendileri aslen Cartagena’dan değil ve bu gülümsemelerinin arkasında göründüğünden çok daha fazlası var. Dünyanın ilk özgür Afrika kölelerinin soyundan olan Palenqueralar, isimlerini de yeni dünyadaki ilk özgür şehirlerden biri olarak kabul edilen San Basilio de Palenque kasabasından alıyorlar. Önceden geçimlerini meyve ve tatlı satarak geçiriyorken, turizmin artmasıyla birlikte artık turistlerle poz vererek para kazanıyorlar.







‘Kiev, sizi bekliyor’









Birten Çankaya: Ukrayna’da gördüğüm en güzel şehir Kiev. Tarihi dokusunu günümüze kadar korumayı başarabilen şehir, parkları, müzeleri, kiliseleri, sanat dolu ve her daim canlı sokaklarıyla cezbedici. İster pasaportla ister çipli kimlikle gidebileceğiniz Kiev, Avrupa şehirleriyle kıyaslandığında bütçenizi de sarsmıyor.

