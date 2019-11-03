Gez...Çek...Yaz...

‘İhtişamlı bir yer’

Tuba Cobek Okutucu: Galleria Victoria Emanuelle II, Milano’nun Duomo Katedrali’nden sonraki en ihtişamlı ve tarihi yapısı. 19. yüzyılda inşa edilen yapı, günümüzde alışveriş merkezi olarak kullanılıyor. Yapının 24 saat açık olmasından faydalanıp sabahın erken saatlerinde bu fotoğrafı çektik. Yoksa burayı bu kadar boş bulmak imkânsız gibi bir şey.

‘Ani, büyülüyor’

Meryem Karaca: Kızıl yapısı ve toprak rengi dokusuyla beni kendine çeken Ani Harabeleri, Kars’ın merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Burada adeta görsel bir şölen yaşıyorsunuz. Tarihi yapıların yanı sıra vadi ve nehrin güzelliği de büyülüyor.