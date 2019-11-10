Gez...Çek...Yaz...

‘Kaplumbağalarla tanıştım’

Fatma Ölçücü: Deniz, kum, güneş odaklı tatillerde üçüncü gün sıkılırım. Belki o yüzden hem Bali’yi hem Filipinler’i çok sevdim. Zanzibar’ın da en çok sevdiğim yanı bol bol keşif imkânı sunması oldu. Evet deniz derseniz en güzeli var ama o kadarla kalmıyor. Örneğin yarım saatlik tekne turuyla ulaşacağınız Prison Island’da bu dev kara kaplumbağalarıyla tanışıp ellerinizle besleyebiliyorsunuz. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan şirin kaplumbağalar doğal ortamlarında koruma altına alınmış. Zanzibar’da öyle güzel şeyler gördük ki döndüğümüzde aşırı yorulmuş olsak da buna fazlasıyla değdi.

‘Manzara hafızama kazındı’

Sena Çolak Nurdoğan: Burası yüzde 80’i sular altına kalan Şanlıurfa/Halfeti. Teknelerle bölgeyi gezebilir, Ulu Camii, Kral Kızı Mağarası, Rum Kale’yi ve Savaşan Köyü’nün yarısı sular altında kalmış camisini görebilirsiniz. Mutlaka yol üzerindeki seyir terasında da mola verin. Burada bölgenin muhteşem manzarası hafızanıza kazınacak.