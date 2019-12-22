Gez... Çek... Yaz...

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22.12.2019 - 07:50 |

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‘Işıkları gördük’

Bahadır Tortop: Işıksız geçen 3 gecenin sonunda artık umutlarımızı iyice yitirip ihtimalin çok gözükmediği 4. geceyi de boş geçmek üzereyken, Norway Lights uygulamasından son bir kontrolle yakın bölgede ihtimali en yüksek olan yere sürdük arabayı ve o gecede gördük ilk kez Kuzey Işıkları’nı. Sabah saat 4’e kadar her saniyesini yaşadık.

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‘Hayalimiz gerçekleşti’

Büşra & İbrahim Katılmış: Arkamda gördüğünüz yapı, Almanya’da tam 800 yıldır Eltz Ailesi’ne ait olan bir Ortaçağ kalesi. Savaşları hasarsız atlatmış, uçsuz bucaksız ormanın ortasında duruyor öylece. Uzun zamandır görmeyi hayal etmiştik, sonunda gerçekleşti.

Gülen Adam filmi gerçek oldu! Evi kamyonla taşıdıÇorum’da, kamyonun kasasına yüklü ahşap prefabrik evin taşındığını görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ev yüklü kamyon, başrolünü Kemal Sunal'ın oynadığı 'Gülen Adam' filmindeki ev taşıma sahnesini akıllara getirdi.
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