Gez... Çek... Yaz...

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29.12.2019 - 07:50 |

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Seyahatlerinizden fotoğraflarınızı, yazılarınızı gönderin yayımlayalım...

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‘Tatlıları yemeden dönmeyin’

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Ozan Turgut: Fransa’daki Strasbourg’a yılbaşı dönemi gidiyorsanız Le Tire-Bouchon’un önünde fotoğraf çektirmeden olmaz. Tabii ki kalabalık bitmediği için erken saatlerde gitmek faydalı olacak. Gitmişken meşhur tatlılardan yemeden dönmeyin!

‘2020’de rota Artvin

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Simay Çetinkaya Pullu: Artvin’in yemyeşil doğasıyla tanıştığım 2019 yılı çok keyifliydi. Büyülendiğim Hatila Vadisi Milli Parkı’nın Karadeniz’de olmasına rağmen Akdeniz iklimini barındıran ve vadiye açılan cam terasla ayaklarınızın altına serilen muhteşem doğası ziyaretçilerini bekliyor. 2020’de bir Artvin rotası oluşturun derim...

Bebeğin babası çıkınca cinsel saldırıdan tutuklandıSamsun'da zihinsel engelli L.M.'ye (31) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Süleyman G. (57), yapılan DNA incelemesinde, mağdurun dünyaya getirdiği 3 aylık bebeğin babası çıktı. Yeniden gözaltına alınan şüpheli, 'cinsel saldırı' suçundan tutuklandı.
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