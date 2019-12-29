Gez... Çek... Yaz...

‘Tatlıları yemeden dönmeyin’









Ozan Turgut: Fransa’daki Strasbourg’a yılbaşı dönemi gidiyorsanız Le Tire-Bouchon’un önünde fotoğraf çektirmeden olmaz. Tabii ki kalabalık bitmediği için erken saatlerde gitmek faydalı olacak. Gitmişken meşhur tatlılardan yemeden dönmeyin!



‘2020’de rota Artvin’









Simay Çetinkaya Pullu: Artvin’in yemyeşil doğasıyla tanıştığım 2019 yılı çok keyifliydi. Büyülendiğim Hatila Vadisi Milli Parkı’nın Karadeniz’de olmasına rağmen Akdeniz iklimini barındıran ve vadiye açılan cam terasla ayaklarınızın altına serilen muhteşem doğası ziyaretçilerini bekliyor. 2020’de bir Artvin rotası oluşturun derim...

