Gezi davasında o tweet soruldu: Derdimiz doğa dediniz mi?

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Osman Kavala ile 8 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı. Gezi Parkı olaylarına ilişkin, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala’nın da aralarında bulunduğu 1’i tutuklu 6’sı firari 16 sanığın, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Osman Kavala ile 8 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı.



Duruşmanın başlamasının ardından tutuklu sanık Osman Kavala’nın çapraz sorgusuna geçildi. Mahkeme başkanı, Osman Kavala’ya, “Alabora’nın ‘Mesele sadece Gezi Parkı değil arkadaş sen hâlâ anlamadın mı?’ diye bir tweet’i var. Siz bu tweet’e karşı ‘Bizim derdimiz doğadır’ gibi bir açıklamanız ya da beyanınız oldu mu? Bunu bize ispatlayabileceğiniz bir belge var mı?” diye sordu. Kavala bu soruya, “İspatlamanın iddia makamında olması lazım. Beni tanıyanlar çevreyle ilgili duyarlılığımı bilirler. Ben aynı zamanda Tema Vakfı kurucu üyesiyim. Bu birkaç ağaç meselesi değil, parkın park olarak kalmasıdır” şeklinde cevap verdi.

Tutukluluğa devam

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti tutuklu sanık Osman Kavala’nın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, kaçma şüphesi bulunması gerekçeleriyle tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme, İnan Emekçi hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesine karar verdi. Duruşma 24-25 Aralık 2019 tarihine ertelendi.